Keçiören Belediyesi, “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” programıyla vatandaşların taleplerini doğrudan dinliyor. İlk buluşma Sancaktepe’de gerçekleşti; Başkan Dr. Mesut Özarslan sorunları dinleyip çözümler sundu.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, halkın taleplerini yerinde çözmek için “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” programını başlattı.

Sancaktepe Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen ilk etkinlikte, Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile bir araya geldi.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, muhtarlar ve belediye yetkilileri de katıldı.

Başkan Özarslan, “Halkımızın dertlerini çözmek için hizmetkâr olmaya geldik. Muhtarlarımızla iş birliği içinde, kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız” dedi.

Berk Kılıç ise, “Halk Günü’nü mahallelere taşıyarak Keçiören’i ileriye götüreceğiz” diye konuştu.

TALEPLER ÇÖZÜLDÜ, PROJELER TANITILDI

Vatandaşlar taleplerini doğrudan iletirken, sorunlar anında çözüme kavuştu.

İş başvuruları için Kariyer Ofisi stant açtı. Altyapı, çevre düzenlemesi ve park projeleri tanıtıldı. Muhtarlar, yerinde hizmetten memnuniyetlerini ifade etti.