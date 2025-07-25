Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Önlisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısındaki dolaylı pay değişikliklerine ilişkin yeni düzenlemeler, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2 Kasım 2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 57. maddesinde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, önlisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki dolaylı pay sahipliği değişiklikleri düzenlendi.

Yönetmelik değişikliği, 57. maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerini kapsarken, yeni düzenlemeye göre yurt dışında kurulmuş ortakların ortaklık yapılarında kontrol değişikliği oluşturmayacak dolaylı pay sahipliği değişiklikleri, önlisans sahibi tüzel kişinin mevcut ortakları arasında, rüçhan haklarının kullanımına bağlı olarak kontrol değişikliği oluşturmayan doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri, düzenleme kapsamına alındı.