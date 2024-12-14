Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı. Üç gün sürecek “Mythos’tan Logos’a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi’nin Üç Yakası” konusuyla Ayvalık Küçükköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Lidyalılardan Perslere, Hititlerden Romalılara kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış coğrafyamızın, emsalsiz kültürel emanetleri var” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle üç gün sürecek “Mythos’tan Logos’a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi’nin Üç Yakası” konusuyla Ayvalık Küçükköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumun açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Edremit ve Ayvalık Kent Konseylerinin yöneticileri, alanında uzman akademisyenler, arkeologlar ve davetliler katıldı.

EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ

Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, coğrafyasıyla ve konumu itibariyle dünyanın en güzel kenti Balıkesir’de üç gün boyunca sürecek Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu’nun hayırlı olması temennisinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarihiyle, kültürüyle ve tüm doğal unsurlarıyla eşsiz bir coğrafyada bulunduklarını söyledi. İl sınırları içerisinde efsanelere konu olmuş pek çok dağın, denizlerin ve antik kentlerin bulunduğunu aktaran Akın, “Bu topraklarda tarihin seyrini değiştiren, efsanelere konu olmuş birçok hükümdarın ayak izi var. Stratejik konumu dolayısıyla tarihte birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapmış, anlatılara konu olmuş, bağrında birçok kültürel zenginlik taşıyan Balıkesir’imiz; bugün ise bizlere emanet. Biz de Balıkesir’deki tüm tarihî ve kültürel zenginlikleri; özümseyerek, içselleştirerek bunları geleceğe taşımak için büyük bir çaba içindeyiz. Emanetimize sahip çıkıyoruz.” diye konuştu.

“UYGARLIKLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK”

Başkan Akın, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu topraklarda yaşamış tüm toplumları ve kültürleri kuşatan tarih anlayışını ve vizyonunu bugün devam ettiriyoruz. Balıkesir’imiz, zengin arkeolojik kazı alanlarıyla ve çeşitli tarihsel kültür katmanlarıyla ülkemizdeki en nitelikli arkeoloji araştırma sahalarından biri. Lidyalılardan Perslere, Hititlerden Romalılara kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış coğrafyamızın, emsalsiz kültürel emanetleri var. Arkeologlarımız her geçen gün yeni bulgular ve bilgilerle tarihimize daha fazla ışık tutmaya devam ediyor. Büyük bir sabır ve özveriyle yürütülen kazı çalışmaları neticesinde antik çağlara yönelik politik, toplumsal, kültürel yeni bakış açıları kazanıyoruz.” şeklinde konuştu.

“CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Sempozyumunun önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akın, bölgedeki kazılardan elde edilen bulguların, uzman isimlerin yorumlarıyla tarihe yeni bir değer katacağını söyledi. Balıkesir’in kültürel dokusunun önemli bir parçası olan antik kentlerin tanınırlığını artırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Akın, “Günümüzde kentlerimizi kalkındırmak aynı zamanda vatandaşlarımızın kültürel yaşam kalitesini artırmayı da içeriyor. Balıkesir’imiz 20 ilçesiyle adeta kültürel bir mozaik. Bu mozaiğe de ev sahipliği yapıyoruz. Buna değer katmak için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, akademisyenlerimiz yani kısacası her vatandaşımız için Balıkesir’i kültürel bir cazibe merkezi haline getirmek adına çalışıyoruz. Hedefimiz açık ve net. Bu süreçte kültürel varlıklarımızı öne çıkartıp bir farkındalık yaratıp cazibe merkezi haline getirmek ve Balıkesir’imizi bunlarla birlikte fuarların ve festivallerin kenti yapmak için çalışmalarımız var. Yeni yıldan itibaren bu çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kültürde, sanatta, bilimde öncü bir kent olma hedefimiz var. Bu şekilde kentimize hayat verecek ve yeni bir soluk getireceğiz” ifadelerini kullandı.