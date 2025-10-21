Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan #YeşilVatanSeferberliği kapsamında bir yıl içinde 550 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını ve dünya rekoru hedefiyle 11 Kasım’da milyonlarca fidan dikileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, kampanyanın bir yıl süreceğini ve bu süreçte Türkiye genelinde 550 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini duyurdu.

“Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan” diyerek seferberliğin anlamını vurgulayan Bakan Yumaklı, çevreye duyarlı tüm kesimleri bu mücadeleye katılmaya davet etti.

11 KASIM’DA REKOR HEDEFİ

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde, Türkiye’nin ikinci büyük hedefi ise mevcut 13,8 milyon fidan dikim rekorunu kırmak olacağını ifade eden Bakan Yumaklı, “Daha önce bir günde en fazla fidan dikme rekoruna imza atmıştık. Bu yıl bu sayıyı geçerek yeni bir başarıya ulaşmak istiyoruz” dedi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1980621657837363550

Seferberliğin yalnızca ağaç dikmekle sınırlı olmadfığını ifade eden Bakan Yumaklı, 11 Kasım sonrasında çeşitli temalarla hatıra ormanları kurulacağını açıkladı.

Orman şehitleri anısına, depremzedeler için, Gazze’de hayatını kaybeden masumlar adına ve 81 ilde "Aile Yılı Ormanları" hayata geçirileceğini duyuran Bakan Yumaklı, kurumlar ve STK’lara da iş birliği çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yeşil Vatan’a katkı sunmak isteyen tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri kuracağız” diyerek toplumsal dayanışmaya vurgu yaptı.