İçişleri Bakanlığı, bu sabah 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet, vergi usulüne muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, Emniyet'in KOM ve Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, planlı ve projeli çalışmalar sonucu bu sabah düğmeye basılan operasyonlarda, valiler, savcılıklar, EGM KOM Başkanlığı, il emniyet müdürleri ve polisler tebrik ederken, suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın, biz gereğini yapalım" çağrısını yineledi.