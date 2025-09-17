New Jersey'in Newark bölgesinde, bisikletli kurye olarak çalışan 30 yaşlarındaki Türk vatandaşı Muharrem Nevruz Yiğit, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.abdpost.com / ABD (İGFA) - Alınan bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde yaşandı.

New Jersey'in Newark bölgesinde meydana gelen kazanın ardından bölgede yaşayan Türk toplumu yasa boğuldu.

New Jersey’de yaşamını sürdüren ve geçimini bisikletli kuryelik yaparak sağlayan Ağrılı Muharrem Nevruz Yiğit’in, arkadaşları tarafından çalışkan ve mütevazı kişiliğiyle tanındığı ifade edildi. Yiğit’in naaşının Türkiye’ye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ailesi ve sevenleri yas içinde bekleyişini sürdürüyor.