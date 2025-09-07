İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası Suriye’deki gelişmelerle birlikte 474 bin 18 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. 2016’dan bu yana ise toplam 1 milyon 213 bin 620 Suriyeli geri dönüş yaptı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’de 8 Aralık 2024 sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin hız kazandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında” diyerek, 8 Aralık 2024’ten bu yana 474 bin 18 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1964585455514529850

2016 yılından itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısının 1 milyon 213 bin 620’ye ulaştığını belirten Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarihsel tecrübe, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model olarak sürdürdüğünü vurguladı. Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ettiklerini söyledi.