PKK/KCK'ya yönelik Emniyet ve Jandarma tarafından son iki haftadır devam eden 'Gürz' operasyonlarında 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Gürz' operasyonlarında 39 ve 40'ıncısı 43 ilde gerçekleştirildi.

Son iki haftadır devam eden operasyonlarda 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalanırken, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1881930991054598189

"Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, Örgüte finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisler ile Kahraman Jandarmayı tebrik etti.