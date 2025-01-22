Keşan Genç Ordu U14 Takımı, Uzunköprü Ergene Stadı'nda oynanan final maçında önceki gün Şükrü Paşa Spor U14 Takımı'nı 4-2 mağlup ederek Edirne U14 Ligi’ni şampiyon tamamladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Genç Ordu U14 Takımı, önceki gün saat 14:00'te Uzunköprü Ergene Stadı Oğuz Arda Sel Futbol Sahası'nda oynanan final maçında Şükrü Paşa Spor U14 Takımı ile karşılaştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Keşan Genç Ordu, Edirne U14 Ligi’ni şampiyonlukla tamamladı.

Maça etkili başlayan Keşan Genç Ordu, hücumdaki etkin oyunuyla dikkat çekti.

Takımın golleri; Menderes Tabarlı, Deniz Kırmaz, Aras Gelgeç ve Halit Aydın'dan geldi. Şükrü Paşa Spor’un çabalarına rağmen üstün oyun sergileyen Keşan ekibi, sahadan zaferle ayrıldı.

FİNAL MAÇININ ADRESİ: UZUNKÖPRÜ ERGENE STADI

Oğuz Arda Sel Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşma, hem taraftarlar hem de spor camiası için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Bu başarı, Keşan gençliğinin spordaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Keşan Genç Ordu’nun oyuncuları ve teknik ekibi, şampiyonluk sonrası büyük mutluluk yaşarken kulüp yetkilileri, “Bu başarı gençlerimizin emek ve özverisinin bir göstergesi. Keşan halkına bu sevinci yaşattığımız için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.