Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağalarının korunması için yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağanın denizle buluşturulduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Bakan Kurum, yumurtadan çıkan her yavru kaplumbağanın sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1959525069048131833

Bu yıl yürütülen koruma faaliyetleri sonucunda 40 bin 285 yavru deniz kaplumbağasının denizle buluşturulduğunu açıklayan Bakan Kurum, “Deniz kaplumbağaları korumamız altında” diyerek doğaya ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi vurguladı.