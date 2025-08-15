Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Balıklı-Tüpüler ile Karaağaç-Yakaköy mahalleleri arasındaki toplam 14 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Yıllardır iki belediye arasında yetki tartışması nedeniyle yapılamayan yollar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Gördes ilçesinde yıllardır kanayan yara haline gelen yol çalışmasını tamamladı. Balıklı-Tüpüler mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik yol ile Karaağaç-Yakaköy mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların mahalleler arasındaki ulaşımı sağlayan yolları daha güvenli ve konforlu hale geldi.

Yılların Sorununu Büyükşehir Çözdü

Balıklı-Tüpüler arasındaki yolun Büyükşehir ve Gördes belediyeleri arasında sorun olduğunu bu nedenle de yıllardır asfaltlanmadığını söyleyen Balıklı Mahallesi Muhtarı Arif Ali Ataman, “Belediyeler bu yol bizim değil diyerek asfalt atmadı. Seçim döneminde rahmetli Ferdi Başkanımız bu yolu kullandı, söz verdi ‘Burası asfaltlanacak’ dedi. İlk katını geçen sene attık, bu sene de ikinci katı atıldı. Besim Başkanımız sağ olsun” dedi.

Tüpüler Mahallesi Muhtarı Suat Güler ise, 1600 metrelik yolun yoğun olarak kullanıldığını belirterek, “Bu yol yılların sorunuydu. Artık bu sorunu aştık. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Balıklı Mahallesi’nde ikamet ettiğinin bilgisini veren Gördes Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakyol, “Yapılan yol sadece Balıklı ile Tüpüler mahallelerini değil, çevre mahalleleri de ilgilendiriyor. Yıllardır iki belediyenin sahiplenmediği bir yoldu. Seçim döneminde Ferdi Başkanımız bu yolu kullandı ve ilk icraatlarından biri asfaltlamak oldu. Kendini rahmetle anıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

30 Yıllık Sorundu…

Yakaköy-Karaaağaç mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik yol çilesinin 30 yıldır sürdüğünü söyleyen Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, “Bu yolu bitirmek bu yönetime nasip oldu. Bu yolda emeği geçen merhum Ferdi Zeyrek Başkanımıza ve şimdiki Besim Dutlulu Başkanımıza, mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Yakaköy Mahallesi Muhtarı Metin Kaya ise yolun yapımında Ferdi Zeyrek başkanın payı olduğunu belirterek, “Bu yol 30 senedir vardı ve tamamlamak bize nasip oldu. Yakaköy, Karaağaç ve Kayacık Mahallerinin bağlantısını sağlıyor. Kışın çamurdan dolayı kullanılamayan bir yoldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Gördes Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Aydın da, “Bu yol açılalı 30 sene oldu. 30 yıldır her seçimde ‘Yolu yapacağız’ denildi ama seçim sonrası unutuldu. Bu yolda Ferdi Başkanımızın çok emeği vardı, bunu asla unutamayız. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun titizlikle takip ettiği bir yol. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Yol Çalışmaları Önceliklerimiz Arasında”

Vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmelerinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Farklı ilçelerde ekiplerimiz eşzamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Sezon tamamlanmadan programlarımız dahilindeki çalışmaları bitirip, vatandaşlarımızı konforlu yollarla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.