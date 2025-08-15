Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri, Tuna Caddesi ve Ulu Cadde üzerinde çevre düzenini bozan çok sayıda tabela ve materyali topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri, kent estetiğini bozan ve yaya güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, son olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yer alan Tuna Caddesi ile Fethiye Mahallesi’ndeki Ulu Cadde üzerinde kontroller yaptı. Görsel kirliliğe neden olan çok sayıda tabela ve materyal tespit edildi. Yapılan müdahale ile kent estetiğine zarar veren bu unsurlar, ekipler tarafından kaldırılarak cadde ve sokaklar daha düzenli bir hale getirildi.