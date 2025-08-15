Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi’ne 16 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor. Kamelyalar, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çekecek parkın yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - İlçenin dört bir yanında park ve yeşil alan projelerini hayata geçiren Karatay Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Çimenlik Mahallesi’nde yapımı süren 16 bin metrekarelik park, bölgeye yeni bir nefes alanı kazandıracak.

Çimenlik Mahalle Parkında; kamelyalar, banklar, çocuk oyun grupları, fitness alanı, trambolin bölümü ve yürüyüş yolları gibi birçok sosyal donatı yer alacak. Başkan Hasan Kılca da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek projeyle ilgili bilgi aldı.

KILCA: KARATAY’IMIZA YENİ BİR NEFES ALANI

Hasan Kılca, Karatay’ın her mahallesine modern ve ferah yaşam alanları kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

‘Karatay’ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz’ diyen Başkan Hasan Kılca şunları söyledi; “Yeşil kuşak parklarımızdan bir yenisini de Çimenlik Mahallemizde yapıyoruz. Burada 16 bin metrekare büyüklüğünde büyük bir parkı Konya’mıza, Karatay’ımıza kazandıracağız. Mevlana Kültür Merkezi’ne çok yakın bir konumda yer alan parkımızı kısa sürede tamamlayarak çocuk oyun grupları ve yeşil alanlarıyla birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden parkımız hemşehrilerimize hayırlı olsun.”