İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 91 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ankesörlü telefonla irtibat, finans sağlama ve propaganda yapan şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 3'üne adli kontrol verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat’ta FETÖ operasyonları düzenledi.

Son 2 haftada 91 şüpheli yakalandı; 64’ü tutuklandı, 3’üne adli kontrol uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiğini, ankesörlü telefonlarla sorumlu kişilerle irtibat kurduğunu, örgüte finans sağladığını ve sosyal medyada propaganda yaptığını belirtti.

Savcılıklar soruşturma başlattı.