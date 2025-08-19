BAL'da katılım bedelinin 75 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkarılması, 21 takımın ligden çekilmesine neden oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de katılım bedelinin arttırılması bir çok takımın ligden çekilmesine neden oldu.

Geçtiğimiz sezon 75 bin TL olan katılım payı bu sezon 500 Bin TL’ye çıkarılınca ekonomik zorluklar içerisinde olan 21 takım ligden katılım bedelini yatıramayınca ligden çekildi.

LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR ŞÖYLE;