Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 Orta Vadeli Program hedeflerini açıkladı. 2028 sonunda milli gelirin 1,9 trilyon dolara yaklaşacağını, kişi başına gelirin 21 bin dolara yükseleceğini ve enflasyonun tek haneye ineceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Yılmaz, uygulanan politikalar ve sağlanacak kazanımlarla Türkiye ekonomisinin 2028 sonunda daha güçlü bir tabloya ulaşacağını belirtti.

2028 Hedeflerinde milli gelirin 1,9 trilyon dolara yaklaşacağını, kşi başına gelirin 21 bin dolar seviyesine yükseleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2028 hedeflerinde ihracat 300 milyar doları aşacak. Turizm gelirleri 75 milyar dolara ulaşacak. İstihdam 2,5 milyon ilave istihdamla işsizlik oranı yüzde 8’in altına inecek. Enflasyon ise tek haneli seviyelere gerileyerek fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanacak" diyerek ekonomik hedeflere vurgu yaptı.

https://twitter.com/iletisim/status/1964956109502136668

Söz konusu hedeflerin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Bunlar, milletimizin refahını yükseltmenin, ekonomimizi daha dayanıklı, kapsayıcı ve güçlü kılmanın temel göstergesidir” diyerek, Türkiye’nin siyasi istikrar ve güven ortamıyla, kararlılıkla uygulanacak politikalar sayesinde hem içerde hem de küresel ölçekte daha güçlü bir konuma yükseleceğini kaydetti.