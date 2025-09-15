Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ile 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu olarak tasarruf, sürdürülebilir büyüme ve mali disiplin öncelikleri öne çıktı. 85 sayfalık genelge ekinde, 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne de yer verildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında iki önemli belgeyi yayımladı.



“2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2025/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ve “2026-2028 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi” ile kamu yatırımları ve bütçe hazırlıkları için yol haritası belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede 2026-2028 dönemindeki kamu yatırımlarını makroekonomik istikrara odaklandı. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında yeni proje alınmayacağı, devam eden öncelikli projelere (en kısa sürede tamamlanabilecekler öncelikli) kaynak ayrılacağının çerçevesi çizildi.

Kamu idareleri, stratejik planlarını dikkate alarak tekliflerini Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden iletecek.

Hedefler arasında enflasyonun düşürülmesi, cari açık azaltılması ve üretkenlik artışı yer alıyor.

Tebliğ, merkezi yönetim bütçesinin OVP ile uyumlu hazırlanmasını esas alırken kamu idareleri, makro politikalar, ödenek tavanları ve çok yıllı bütçeleme standartlarını rehberde belirtilen esaslara göre uygulayacak.

Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir büyüme ve bütçe disiplininin yanı sıra ekonomik dayanıklılık, kapsayıcı büyüme ve rekabet gücünün artırılması ön planda yer aldı.

Bütçe teklifleri, 2026-2028 yıllarını kapsayacak şekilde sunulacak.

85 sayfalık genelge ekinde, 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne de yer verildi.

Genelgenin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz