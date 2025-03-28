Gölcük'te Başkan Sezer'den 'Hayat Bilgisi' dersi Gölcük'te Başkan Sezer'den 'Hayat Bilgisi' dersi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM sosyal medya hedabından, 9 Mart'ta uygulanan 2025-YDS/1'e giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1905515698819850736