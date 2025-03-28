Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM sosyal medya hedabından, 9 Mart'ta uygulanan 2025-YDS/1'e giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2025-YDS/1 sonuçları açıklandı
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