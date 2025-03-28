İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi haftanın son mesai gününde belediye personelleri ile bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde bayramlaşma merasimi gerçekleştirdi. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen merasimde, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu tüm personelleriyle bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı merasimde çalışma arkadaşlarının Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Ovalıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“BAKIRKÖY BELEDİYESİNİ AİLEM OLARAK GÖRÜYORUM”

Bayramlaşma merasiminde yaptığı konuşmada sözlerine birlik beraberliğe vurgu yaparak başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Geçirdiğimiz bir yıl için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte çok işler başardık. Bir yıl önce, 31 Mart seçimlerinden önce buraya geldiğimde ‘Evim Bakırköy, Evimiz Bakırköy’ diyordum ama Bakırköy Belediyesini de ailem olarak görüyorum. Burada bir aile olarak sorumluluklarımızın bilincindeydik, üzerimizdeki yükün farkındaydık ve tüm birimlerimizle birlikte canla başla çalıştık. Bu yolda bir yıldır hem siyasi hem de bürokratik taraftan benimle birlikte emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özgür, adil, demokratik ve emekten yana bir Türkiye'yi de hep beraber inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygularla da hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, Ramazan Bayramımızı da ailelerinizle beraber huzur içerisinde, mutlulukla ve sağlıkla geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.