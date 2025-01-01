Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı sporcusu Ali Turan Ankara’da düzenlenen yılın son koşu organizasyonu 89. Büyük Atatürk Koşusu’nubirinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcusu Ali Turan yılın son yarışında şampiyon olmayı başardı.

Sporun her dalında, farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan Büyükşehir’in sporcuları hanesine yazılan son şampiyonluğu Ankara’da kazandı.

89. Büyük Atatürk Koşusu’na katılan Turan, 60-64 yaş kategorisinde rakiplerine geride bırakarak yarışları birinci sırada tamamladı ve altın madalyayı kazanarak Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.

Sporcusuyla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcularımızdan Ali Turan Ankara’da düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusunu kendi kategorisinde şampiyon olarak tamamlamıştır. Bu vesileyle sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.