Vali Eldivan derneğe gelişinde Dernek Başkanı Selami Köksal ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Eldivan burada yaptığı konuşmada 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti. Vali Eldivan , “Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes mirası hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle Şehit ve Gaziler gününü tebrik ediyor, yüce rabbimizden şehitlerimize rahmet gazilerimize ise hayırlı, uzun ve sağlıklı bir ömür vermesini niyaz ediyorum. Dedi.

Bir süre şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Vali Eldivan, dernek Başkanı Köksal’dan dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Mustafa Eldivan daha sonra Hanımefendi Meltem Eldivan ile birlikte, Kıbrıs gazisi Ömer Durgut, Kore gazisi Fahri Koçoğlu, İç güvenlik gazisi Kemalettin şahin ve ailelerini ziyaret etti.

Vali Eldivan’a ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin eşlik etti.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları Bayburt Öğretmen Evi’nde Vali Mustafa Eldivan ve Hanımefendi Meltem Eldivan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekle sona erdi.

Törenlere Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya Belediye Başkano Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Nihat uzun , ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.