17 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 83’ü tutuklanırken, 47 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 17 il merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 189 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 83’ünün tutuklandığını, 47’si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, operasyonlar “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Soruşturmalarda, şüphelilerin “ürün satışı”, “kiralık bungalov” ve “yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, çocuk istismarı içeren müstehcen içerikleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlerin reklamını yaptıkları ve para transferine aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale ve yasa dışı kazanç elde edilen varlıklara el konuldu.

Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandırmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşlerinde olduklarını kaydetti.