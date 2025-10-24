Edirne Enez'de Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Sakinleri Derneklerinin birlikte düzenledikleri öykü yarışmasında eserlerin kabulüne başlandı. Son katılım tarihi 30 Aralık 2025.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Enez Öyküleri Yarışması'na ilişkin şartnamede son yapılan düzenlemelerle yarışmanın seçici kurulu da netleşti. Buna göre Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zerrin Boratav Bağçivan, Sanatçı Suavi ve önceki öykü yarışmasının birincisi Nur İpek Önder Mert’in bu görevi kabul etti.

Yarışma Şartnamesi’nin ve Katılım Formu Enez Gönüllüleri Grubu'nun sosyal medya sayfalarında (https://www.facebook.com/groups/enezkartopu ) yayınlandı.

Yarışma sonunda ödül alsın ya da almasın, yarışmaya katılsın ya da katılmasın derlenecek öykülerden Enez Öyküleri başlıklı bir kitap yapılacağını hatırlatan yetkililer, yarışmaya son katılım tarihinin 30 Aralık 2025 olduğunu duyurdu.