Kayseri Talas Belediyesi, Türk dünyasının kültürel bağlarını pekiştirecek çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması”, 1–4 Kasım 2025 tarihleri arasında Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 14 ülkeden 48 yazar ve şairi Kayseri’de buluşturacak.

KÜLTÜR, SANAT VE KARDEŞLİĞİN BULUŞMA NOKTASI: TALAS

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla hayata geçirilen buluşma şiir geceleri, paneller, konferanslar, yazar ve şairlerin öğrencilerle buluşmaları ile konserlerden oluşan zengin bir program sunacak.

Başkan Yalçın, etkinliğin Türk dünyasının ortak dilini, duygusunu ve kültürel mirasını canlı tutmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Talas’ta sadece şehirleri değil, gönülleri de buluşturuyoruz. Bu buluşma, ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin bir yansıması olacak” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ ERCİYES KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılması beklenen programın açılışı 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Erciyes Kültür Merkezinde yapılacak. Etkinlik kapsamında ayrıca 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Gösterisi sahnelenecek. Gösteri saat 20.00’de başlayacak.

TÜRK DÜNYASINDAN 14 ÜLKE KATILACAK

Bu yılki buluşmada Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Başkurdistan, Gagavuz Yeri, Kuzey Makedonya, Kosova, Kerkük, KKTC ve Türkiye’den yazar ve şairler yer alacak.

Talas Belediyesinin kültür ve sanat alanında imza attığı bu uluslararası organizasyon, Türk dünyasının ortak değerlerini geleceğe taşıma hedefiyle Kayseri’de unutulmaz günlere sahne olacak.

Ayrıntılı bilgi ve program takvimine Talas Belediyesi web sayfasından ulaşıl