İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve adli makamların koordinasyonuyla kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 2 şüphelinin yurda iade edildiğini açıkladı. Zanlıların Irak, Gürcistan, Almanya, BAE, Polonya ve Yunanistan’da yakalandığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol‑Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı, KOM, istihbarat, narkotik, asayiş, TEM ve siber suç birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu uluslararası işbirliğiyle çok sayıda şüphelinin yakalanıp Türkiye’ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre; kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 13 şüpheli ve ulusal düzeyde aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi yurda getirildi.

İşlemleri tamamlanan şahısların yakalandığı ülkeler ve bazılarının hakkında belirtilen iddia edilen suçlar şöyle sıralandı:

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1979043908278497313

Birleşik Arap Emirlikleri: Organize suç örgütü üyesi olduğu ve “kasten öldürme, nitelikli yağma” gibi suçlarla aranan H.K.Ş.

Irak: Uyuşturucu ticareti iddiasıyla aranan F.N. ve C.B.; tasarlayarak öldürme iddiasıyla R.K.; yaralama iddiasıyla S.A.

Gürcistan: Banka/kredi kartı suçundan S.Ş.; uyuşturucu ticareti iddiasıyla O.K.; nitelikli cinsel saldırı ve özgürlükten yoksun bırakma iddiasıyla K.Y.; cebir‑tehdit ve silahla yağma iddiasıyla N.G.

Almanya: Çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla N.K.; bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık iddiasıyla A.C.

Polonya: Kasten öldürme iddiasıyla S.A.

Yunanistan: Uyuşturucu ihraç etme iddiasıyla M.L.

Ulusal seviyede aranan (Irak’ta yakalananlar): Silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla M.A. ve B.B.

“Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirterek, emeği geçen birimleri tebrik etti.