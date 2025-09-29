Bu yıl 5 Ekim Pazar günü 12.'si düzenlenecek Eker I Run için geri sayım sürerken, Bursa Eker Meydan’daki etkinliğin kapsamında 42K Maraton ve Bayrak Yarışı, 15K, 5K Yarışları, Minik Adımlar Koşuları ve Özel Sporcular Koşusu da yapılacak.BURSA (İGFA) - Gelenekselleşen spor organizasyonu Eker I Run, bu yıl 12. kez Bursa’da koşu, eğlence ve iyiliği bir araya getirecek.

Geçen yıl 13 ülkeden ve 38 şehirden 5 bin kişinin katıldığı etkinlik, bu yıl da geniş kitleleri buluşturmaya hazırlanıyor. Programda; 42K Maratonu, Bayrak Yarışı, 15K ve 5K parkurlarının yanı sıra geleceğin yıldızları için Minik Adımlar Koşuları ve Özel Sporcular Koşusu da yer alıyor.

Festival atmosferinde gerçekleşecek organizasyonda, koşuların yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların etkinlik alanındaki aktiviteleri katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Profesyonel sporculardan amatör koşuculara, kurumsal takımlardan çocuklara ve özel sporculara kadar geniş bir katılım imkânı sunan Eker I Run, kapsayıcı yapısıyla öne çıkıyor.

Eker I Run’ın en anlamlı bölümlerinden biri olan Yardımseverlik Koşuları, Adım Adım oluşumu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. 12. Eker I Run’da, tüm zamanların en yüksek Sivil Toplum Kuruluşu (STK) katılımı sağlanıyor. Gönüllü koşucular ve bağışçılar, toplam 19 STK’nın projeleri için destek sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl 5 binden fazla bağışçı ve 660 gönüllü sporcunun desteğiyle 18 STK için 3,4 milyon TL kaynak oluşturulmuş ve bu kaynak çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar yaklaşık bin 200 faydalanıcıya umut olmuştu. 2018’den bu yana ise Eker I Run aracılığıyla STK’lara sağlanan toplam destek tutarı 8,3 milyon TL’ye ulaştı.