A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), “Yürüyelim arkadaşlar!” mesajıyla zaferi kutlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam!” diyerek millilere destek verdi. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımına göre, Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında A Erkek Milli Takımımız, Yunanistan’ı 94-68’lik farklı bir skorla yenerek finale yükseldi.

Türkiye, 2001’den bu yana ilk kez finale yükselerek tarihe geçti.

Türkiye Basketbol Federasyonu sosyal medyada, “A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırıyor. Yürüyelim arkadaşlar! ” ifadeleriyle galibiyeti duyurdu.

Maçta Alperen Şengün’ün 22 sayı, 10 ribaund, 7 asistlik performansı ve takımın kolektif oyunu, Yunanistan’ın NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo’ya rağmen farkı açmasını sağladı.

Milli basketbolcu Ercan Osmani, Yunanistan maçında kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol üstlendi.

A ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZ FİNALDE! ????????FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçından galibiyetle ayrılan 12 Dev Adam final biletini alıyor!#BuYolculukHepimizin #EuroBasket pic.twitter.com/fk7wp9bqjO— TBF (@TBF) September 12, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilere destek mesajında, “Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam! ” dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan A Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

12 Dev Adam, 14 Eylül 2025 Pazar akşamı oynanacak finalde Almanya-Finlandiya maçının galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.

Basketbolseverler, TRT1’de yayınlanacak final maçında şampiyonluk umuduyla ekran başına kilitlenecek.