Çanakkale’de doğal kaynakları ekonomiye kazandırmak için yatırımlarını sürdüren Truva Bakır, aynı zamanda kentin tarihi ve kültürel miraslarına da sahip çıkıyor. Şirket, İnkaya Mağarası kazılarına sponsorluğunu sürdürüyor.ÇANAKKALE (İGFA) - 86 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’da keşfedilen insan yaşamına ait en eski ikinci alan olan İnkaya Mağarası kazılarına bu yıl da sponsorluğunu sürdüren Truva Baqkır, gerçekleştirilen kazılarla Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanan olası göçlerin izlerini gün yüzüne çıkarıyor.

İnkaya Mağarası kazılarına desteğinin devamına ilişkin iş birliği protokolü; Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş ve Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer’in katıldığı törenle imzalandı.

İnkaya Mağarası’nın kayalık sisteminde 86 bin yıl öncesinden beri yaşamış olan insanlara ait kültür kalıntıları barındırdığını dile getiren İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, söz konusu mağaranın Batı Anadolu’da bugüne dek tespit edilmiş ilk Paleolitik mağara olmasının yanı sıra, Balkanlar ile Anadolu arasındaki göç rotalarına dair bilinmeyenleri aydınlatma potansiyeliyle eşsiz bir bilimsel öneme sahip olduğunu söyledi.

"86 bin yıl öncesine tarihlenen buluntular, bu alanı sadece Türkiye için değil tüm insanlık tarihi açısından da benzersiz bir konuma taşıyor" diyen Prof. Dr. Özer, "Mağaradaki binlerce taş alet, dönem insanlarının doğayı nasıl şekillendirdiğini, nasıl hayatta kaldıklarını ve nasıl üretken olduklarını gün yüzüne çıkarıyor. Kazı sürecinde yalnızca bilimsel derinliği değil, kamusal erişimi de önceliklendiriyor; dijital uygulamalar, interaktif sergilemeler ve yapay zeka (AI) destekli analizlerle alanı bir öğrenme ve deneyim mekanına dönüştürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş ise, “Cengiz Holding’in ‘Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz’ projesi kapsamında Samsun İkiztepe Höyüğü ve Elazığ Salkaya’daki Erken Bizans Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen taban mozaiği ile birlikte İnkaya’daki kazılara da desteklerini sürdürdüklerini ifade ederek, heyecan verici keşfin gün yüzüne çıkarılması için ellerinden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi.