Gemlik’te bu yıl onuncusu düzenlenen Gemlik Hemşehri Dernekleri Festivali, Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen renkli bir açılışla başladı. 19 hemşehri derneğinin katılımıyla gerçekleşen festivalin açılışında, halaylar, horonlar, yöresel lezzetler ve müzikle dolu dolu bir atmosfer yaşandı.BURSA (İGFA) - Açılışa, Gemlikli vatandaşların yanı sıra protokolün de ilgisi yoğun oldu.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, hemşehri dernekleri adına yaptığı açılış konuşmasında, “Anadolu’nun dört bir yanından gelmiş, Gemlik’te kazanmış, Gemlik’te doymuş artık kendisi de Gemlik olmuş ama köklerini, kültürünü unutmamış bu güzel organizasyonda büyük katkıları olan tüm hemşeri derneklerimize teşekkür ederim“ dedi.

Ardından Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren,“Bu festival, Gemlik’te kardeşliğin, kültürlerin kaynaşmasının ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğidir” diyerek alanda toplanan vatandaşları selamlayarak festivalin hayırlı olmasını diledi.

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını ileterek, “Gemlik’in çok geniş bir kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu bugün burada bir kez daha gördük. Bu birlik ve beraberlik tablosu hepimizi gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Festival, halk oyunları gösterileriyle başladı. Ardından Samsunlular Derneği’nin davul zurna şovu büyük beğeni topladı.

Program, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri ile devam etti. Solistlerin güçlü sesleri izleyicilerden tam not aldı. Gecenin finalinde ise Şanlıurfalılar Derneği sanatçısının sahne performansı, halaylar ve horonlarla birleşince festival alanında renkli ve coşkulu görüntüler yaşandı.

10.Gemlik Hemşehri Dernekleri Festivali, kültürlerin buluştuğu, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği etkinliklerle Pazar akşamına kadar devam edecek.