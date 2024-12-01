İlan sitelerine bağımlı çalışan emlak ofisleri ve inşaat firmalarını derinden etkileyecek olan doğrulanmış ilan sistemi emlak satış sektörünü alt üst edecek.İSTANBUL (İGFA) - Emlak piyasası yapısını bozan sahte, suni, mükerrer ilanlar ve keyfi fiyat artışlarına zemin teşkil eden ilan sitelerini kanunlar nezdinde disiplin altına alan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle zorunlu olmaya başlayacak

Çoğu emlak ofisinin ve inşaat firmasının EİDS’nin sektöre getireceği radikal değişimlerin farkında olmadığını dile getiren Ekonomist Prof Dr Ahmet Yılmaz, ilanların tamamen gerçek ve şeffaf olacağını belirterek, markalı veya markasız emlak ofisi ayrımı kalkacağını, doğrulanmış ilanı giren markalı emlak ofisi gibi olacağını söyledi.

"Tüm gayrimenkul kategorilerinde fiyatlar düşecek" diyen Prof. Dr. Yılmaz, "Suni fiyat artışlarıyla ortaya çıkan yapay piyasa sona erecek. Kamunun vergi toplama kabiliyetleri artacak. İlanı girip, brandayı asıp, müşterinin aramasını bekleme dönemi geride kalacak" dedi.

Emlak ofislerinde kapanmalar artabileceğine dikkati çeken Prof .Dr. Yılmaz, şu başlıkları özetledi: