Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca ilan edilen tebliğ ile zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişikliğe gidildi.

Buna göre; 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde yer alan,75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL zorunlu deprem sigortası asgari pirim tutarları 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL’den az olamaz.” şeklinde değiştirildi.

Karar, 8 Mart itibariyle yürürlüğe girecek.