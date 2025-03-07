Son aylarda Etimesgut, Tire, Dikili, Karşıyaka gibi ilçelerde oyunlar sergileyen İzmir Aşkına Derneği bu kez Güzelbahçe Belediyesi’nin katkılarıyla 55 kişilik kadrosu ile İzmir’in 1950’den bu yana olan sosyal ve eğlenceli hayatı ile İzmir’in başarılı ve örnek Cumhuriyetçi İzmir kadınlarını anlattığı “Sokağın Kadınları Müzikali”ni Atatürk Kültür Merkezi’nde seyircilerle buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Müzikal sonrası İzmir Aşkına Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Güleç, “Bugün güzel İzmir’imizi Güzelbahçe’de yaşayan seyircilerimize anlatmaya geldik. Gösteri sonrasında her bir seyircimizin yüzündeki beğeniyi görmek bizi çok mutlu etti .

Çünkü inandığınız bir hikâyeyi anlatmak için dev bir amatör kadro ile yola çıkıyorsunuz, aylarca ciddi bir emek harcıyorsunuz. Bunun karşılığını her sahnelediğimiz yerde görüyor olmak bizler için gurur verici. Üç yıldır kendimize özgü oyunlarımızı farklı sahnelerde oynuyoruz. Dördüncü oyunumuz “İzmir’in Rüyası”nı da 14 Mayis’ta Güzelbahçe’de oynayacağız” dedi.

Oyun sonunda geceye katkı koyan Türk Kadın Hareketi adına Genel Başkan Pınar Gül, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği adına Başkan Gülsen Özkan, Güzelbahçe Kent Konseyi adına Başkan Oya Türkeli, Türk Kadınlar Birliği Güzelbahçe Şubesi adına Başkan Gönül Ögreden, İzmir Artemis Lions Kulübü adına Başkan Hatice Güleç, Güzelbahçe Çevre Kültür ve Güzelleştirme Derneği adına Başkan Deniz Özdemir, DİSK Emekli Sen Güzelbahçe Şubesi adına Başkan Zuhal Candansayar, Keşif Dağcılık Spor Kulübü adına Başkan Mehmet Tuncer teker teker sahneye gelip İzmir Aşkına Gönüllü Kadrosu adına dernek başkanı Filiz Güleç’e teşekkür belgeleri takdim ettiler.

Dans koreografilerini Naya Aliyeva’nın hazırladığı müzikalin dekor tasarımını Orkun Akmansoy, kostüm tasarımını Fadime Bilir, müzik direktörlüğünü Dr. Almila Tuncer, oyuncu koçluğunu Ragıp Başol üstlenirken yönetmenliğini Barış Kınav yaptı.