TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, 3. Lig ekiplerinden Giresunspor ile eşleşti.
Kupada oynanacak maçların 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ancak, kulüpten maçlarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca, yeni sezon için futbolcu ve teknik heyet gibi konularda bir çalışma yapmadığı bilinen kulübün, lig ve kupaya katılım durumu henüz netlik kazanmadı.
Bu yıl 155 takımın katıldığı kupada, grup elemeleri sayısı 5'ten 4'e düşürüldü. Grup aşamasına kalan takımlar ise 3 yerine 4 maç yapacak.
Kura çekiminde oluşan diğer eşleşmeler ise şöyle:
Güzide Gebze Spor - Bulvarspor
İnkılap Futbol Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri
Kırklarelispor - Galata Spor
Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
Çankırı Futbol Spor - Ankara Demirspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor
MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor
Polatlı 1926 Spor - Çankaya Spor
Etimesgut Spor - Kdz. Ereğli Belediye Spor
Sinopspor - Orduspor 1967
Erbaaspor - Tokat Belediye Spor Kulübü
Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Fatsa Belediyespor
1461 Trabzon FK - Serhat Ardahan Spor
1926 Bulancakspor - Artvin Hopaspor
Çayeli Spor - Şiran Yıldız Spor
Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor
Diyarbakır Spor - Bitlis 1916 Futbol
Kurtalan Spor - Şanlıurfaspor
Karaköprü Belediye Spor - Hakkari Zap
12 Bingöl Spor - Mardin 1969 Spor
Muş Spor - Şırnak Petrol Spor
Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Bld. Spor
Kahta 02 Spor - İskenderunspor
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Yeni Malatyaspor
Dersim Spor - Adanaspor
Kahramanmaraş Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol - Niğde Belediyespor
Erciyes 38 Futbol Kulübü - Türk Metal 1963 Spor
Karaman Futbol Kulübü - Suvermez Kapadokya Spor
Isparta 32 Spor - Kırşehir Futbol Spor
Denizli İdmanyurdu Güreller Spor - Nazillispor
Fethiyespor - Söke 1970 Spor
Alanya 1221 Futbol - Muğlaspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kepez Spor
Bursaspor - Söğütspor
Bucaspor 1928 - İzmir Çorhulu Futbol Kulübü
Aliağa Futbol - İnegöl Kafkas Spor
Edirnespor - Somaspor
Yalova FK 77 - Bursa Nilüfer
Bursa Yıldırım Spor - Altay
Kestel Çilek Spor - Uşak Spor
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Afyonspor
İnegölspor - Ezinespor