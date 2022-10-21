Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu , Bayburt Özel İdare sporun rakibi Ziraat Türkiye kupasında Gençler birliği oldu

Bayburt Özel İdare spor Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda rakibi,TFF 1. Lig ekibi Gençler birliği spor oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

3'üncü turda galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkan takımlar, 4. turda önemli mücadele verecek. TFF'nin programına göre Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

4. TUR EŞLEŞMELERİ

Kayserispor – Sivas Belediyespor

Erzurum FK – Esenler Erokspor

Eyüpspor – Düzcespor

Göztepe – Bucaspor

Denizlispor – Şanlıurfaspor

Ümraniyespor – Efeler 09

Alanyaspor – Sakaryaspor

Gençlerbirliği – Baybur İl Özel İdare

Bandırmaspor – Karacabey

İstanbulspor – Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK – Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor – Nazilli Belediyespor

Giresunspor – Ankaraspor

Ankaragücü – Amedspor

Kasımpaşa – 1461 Trabzon FK

Keçiörengücü – Bulvarspor

Samsunspor – Adanaspor

Altınordu – Bodrumspor

Galatasaray – Yeşilyurt D.Ç Ofspor

Boluspor – Tarsus İdmanyurdu

Yeni Malatyaspor – Uşakspor

Beşiktaş – Serik Belediyespor

Tuzlaspor – Isparta 32 Spor

Karagümrük – Kırşehir

Antalyaspor – Pendikspor

Manisa FK – 23 Elazığ

Çaykur Rizespor – Kırklarelispor