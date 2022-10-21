Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu , Bayburt Özel İdare sporun rakibi Ziraat Türkiye kupasında Gençler birliği oldu
Bayburt Özel İdare spor Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda rakibi,TFF 1. Lig ekibi Gençler birliği spor oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
3'üncü turda galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkan takımlar, 4. turda önemli mücadele verecek. TFF'nin programına göre Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.
4. TUR EŞLEŞMELERİ
Kayserispor – Sivas Belediyespor
Erzurum FK – Esenler Erokspor
Eyüpspor – Düzcespor
Göztepe – Bucaspor
Denizlispor – Şanlıurfaspor
Ümraniyespor – Efeler 09
Alanyaspor – Sakaryaspor
Gençlerbirliği – Baybur İl Özel İdare
Bandırmaspor – Karacabey
İstanbulspor – Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK – Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor – Nazilli Belediyespor
Giresunspor – Ankaraspor
Ankaragücü – Amedspor
Kasımpaşa – 1461 Trabzon FK
Keçiörengücü – Bulvarspor
Samsunspor – Adanaspor
Altınordu – Bodrumspor
Galatasaray – Yeşilyurt D.Ç Ofspor
Boluspor – Tarsus İdmanyurdu
Yeni Malatyaspor – Uşakspor
Beşiktaş – Serik Belediyespor
Tuzlaspor – Isparta 32 Spor
Karagümrük – Kırşehir
Antalyaspor – Pendikspor
Manisa FK – 23 Elazığ
Çaykur Rizespor – Kırklarelispor
Yorumlar