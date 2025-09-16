Bursa'da Nilüfer Belediyesi, çocuk ve gençlerin okul döneminde de spor yapmaya devam etmeleri için Kış Spor Okulları düzenliyor. 10 farklı branşta 13 Eylül’de başlayan eğitimler 24 Mayıs 2026’ya kadar sürecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, eğitim-öğretim yılı boyunca çocuk ve gençlerin spordan uzak kalmaması için Kış Spor Okulları’nı başlatıyor. Nilüfer Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen eğitimler, 13 Eylül itibarıyla spor eğitimleri start aldı.

Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, squash, cimnastik, masa tenisi, capoeira ve satranç olmak üzere 10 branşta eğitim verilecek. Kış Spor Okulları, toplam 9 dönem boyunca devam edecek. Her dönem 4 hafta sürecek eğitimler, 24 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Spor eğitimleri, Nilüfer’in farklı noktalarındaki tesislerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler; Üçevler Spor Tesisi, Çalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Tesisleri, Balat Satranç Evi ve Şampiyon Melekler Beşevler Cimnastik Salonu’nda eğitim alacak.

Kış Spor Okulları’nın ilk dönemi 13 Eylül tarihinde başladı ve 5 Ekim tarihinde tamamlanacak. İkinci dönem 11 Ekim - 2 Kasım, üçüncü dönem 8 Kasım - 30 Kasım, dördüncü dönem ise 6 Aralık - 28 Aralık tarihleri arasında yapılacak. 2026 yılında da eğitimler devam edecek. Beşinci dönem 3 Ocak - 25 Ocak, altıncı dönem 31 Ocak - 22 Şubat, yedinci dönem 28 Şubat - 29 Mart, sekizinci dönem 4 Nisan - 26 Nisan ve dokuzuncu dönem 2 Mayıs - 24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Kış Spor Okulları ile ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0224 441 90 60 numaralı telefonu ve ilgili tesisleri arayabilirler.