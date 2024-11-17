Ziraat Bankası, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayımlanan 'logo değişimi' ve 'bir firmanın kullandığı kredi'ye ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ziraat Bankası'ndan 'logo değişikliği' yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Halihazırda mevcut logonun yer aldığı şube tabelalarıyla yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edildiği ifade edilen açıklamada, daha önce açıklamaların yapılmasına rağmen, benzer iddiaların aynı kaynaklardan kasıtlı olarak gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan banka, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı gibi herhangi bir maliyetin de söz konusu olmadığının altı çizildi.

Bankada son 13 yıldır yapılan yıl sonu değerlendirme toplantılarında, Türkiye'nin her bölgesinde görev yapan şube yöneticileriyle geride kalan yılın hedef gerçekleşmelerinin ele alındığı, sektörün genel değerlendirmesinin yapıldığı belirtilen açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

"Bu noktadan hareketle önümüzdeki yılın hedef ve beklentileri paylaşılmakta olup iddia edildiği gibi bir maliyet de söz konusu değildir. Bir firmanın kullandığı krediye ilişkin ise bankacılık usul ve esaslarına aykırılık kesinlikle bulunmadığı gibi halen tarımsal faaliyetleri devam eden firma, kredilerini 2023 yılında ödeyerek kapatmıştır. Bankamız 161 yıllık köklü geçmişiyle yukarıda bahsedilen konular ve diğer konuların tamamında bankacılık usul ve esasları ile sektör normları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bankamızın, bu tür mesnetsiz iddialarla yıpratılmaya çalışılmasına itibar edilmemesini ve konuyla ilgili her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."​​​​​​​