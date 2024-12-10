Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın hazırlayıp sunduğu Cumhuriyet tarihinin ilklere imza atan ve aralarında Bursalı kadınlarının olduğu hayat hikayeleri "Zamansız Kadınlar" tiyatral sunumu ile Bursa'da Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahneye taşındı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve Bursa Gökdere Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Zamansız Kadınlar" tiyatral sunum, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde Bursalılarla buluştu.

Türkiye tarihine önemli izler bırakmış ve ilkleri yaşatmış öncü kadınların hikâyelerinin anlatıldığı “Zamansız Kadınlar”da, araştırmasını yaptığı 51 Cumhuriyet kadınından 22'si Gökdere Rotary Kulübü üyelerince canlandırıldı. Üsteğmen Kara Fatma'dan Şuküfe Nihal'e, Naciye Hanım'dan Yıldız Moran, Melahat Ruacan, Keriman Halis, Müfide İlhan, Sabiha Gürayman'a, Fatma Betül Andak'tan Dilhan Eryurt, Edibe Subaşı'ya, Leyla Asım'dan Esin Zenbilci, Semiye Morkaya, Remziye Hisari, Rabia Başokçu ve Mihri Müşfik'in yanı sıra Latife Hanım ve Zübeyde Hanım’ın canlandırıldığı programda, 100. Yıl Marşı olan 'Parla' ile birlikte “Kahraman Kadınlar” geçidi seyircileri oldukça duygulandırdı.

Oyunun sonunda İlknur Güntürkün Kalıpçı ile 22 Cumhuriyet kadınını canlandıran Gökdere Rotary Kulübü üyeleri uzun süre ayakta alkışlandı.

Gökdereli kadınların yapmış oldukları canlandırmalarla tarihe geçmiş zamansız kadınların adeta bu programla birlikte canlandığını ifade eden Araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, 101 yıl önce açılan Cumhuriyet perdesini kapatmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini söyledi.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Zamansız Kadınlar” oyununun yazarı ve anlatıcısı İlknur Güntürkün Kalıpçı’ya teşekkür etti.