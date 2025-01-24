Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2025 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2025 yılında da uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazetew'de yayımlandı.

Karara göre, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “belediyelerde Belediye Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere, “birliklerde Birlik Başkanı” ibaresi eklenirken, 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.