Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Bolu’da yaptığı basın açıklamasında 9 Ocak'ta Karaman'da başlatacakları "Mehmetçik Katillerine Af Yok" mitinglerini il ve ilçelerde yapacaklarını açıkladıANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Bolu'da yaptığı açıklamada 'af yok' mitinglerine başlayacaklarını duyurdu.



Türkiye'nin hızla değişen gündeminde bazı kesimler için şaşırtıcı olmakla birlikte Zafer Partisi olarak bizim uzun süreden beri izledikleri ve gerçekleştiği zaman şaşırmadığımız olayların yaşandığına vurgu yapan Prof. Dr. Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle ikinci müzakere sürecini başlatan açıklamayı yapmış olması olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin bu konuşmayı yapmasından çok önce geçen sene TBMM'de MHP kulislerinde bu konuşmanın altyapısının nasıl milletvekilleri arasında hazırlandığını bildiklerini öne süren Özdağ, "Bir terör örgütü tarafından bombalanmış Gazi Meclis’e bir Mehmetçik katilini, bir teröristi konuşmaya davet etmesi bizi şaşırtmadı. Şimdi sürecin devam ettiğini görüyoruz. Türk kamuoyuna şu mesaj verilmek isteniyor; Abdullah Öcalan çıkacak ve affedilecek, affı karşılığında PKK'ya silahları gömülecek ve PKK'da terör eylemlerinin sona erdirecek ve gömecek. Bu büyük bir yalandır. Dünya tarihi boyunca hiçbir terör örgütü bu şekilde silahlarını gömüp terörü sona erdirmemiştir. Hele PKK terör örgütü gibi sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da Avrupa'nın bütün şehirlerinde, Uzakdoğu'da, Rusya'da, değişik Afrika kentlerinde ve Kuzey Amerika'da örgütlenmiş, sadece Avrupa kaynaklarından dikkat edin, ayda 30 milyon avro Kandil’e aktaran ve terörün dışında yaygın bir narkotik ağının ve casusluk ağının parçası olan uluslararası istihbarat ve terör otoyolunun ana ekseni olan bir terör örgütü bu şekilde teröre son vermez" diye konuştu.

Bunun mümkün olmadığını gerekçeleriyle anlatan Özdağ, Zafer Partisi, ekonomi yönetiminin Türk halkına çektirmiş olduğu acıları gündemde tutmak için nasıl sahaya çıkıyorsa, Mehmetçik katillerinin affa uğramaması, teröristlerin serbest kalmaması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütünün önünde diz çökmemesi, teröristlerin şartlarının kabul edilmemesi için de artık meydanlara çıkma zamanının geldiğini düşündüklerini söyledi.

İlk mitingi 9 Ocak Perşembe günü Karaman'da gerçekleştireceklerini belirten Prof. Dr. Özdağ, bu miting sonrasında Anadolu'nun değişik yerlerinde ‘Mehmetçik katillerine af yok’ mitinglerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini, sadece illerde değil, ilçelerde de miting yapacaklarını sözlerine ekledi.