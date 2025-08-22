Kayseri Talas Belediyesi, 24-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle Zafer Haftasını görkemli bir şekilde kutlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından “Malazgirt’ten Dumlupınar’a” adıyla organize edilen takvim kapsamında Talas’ın farklı noktalarında konserden film gösterimlerine, çocuk oyun şenliğinden animasyonlara kadar bir dizi program gerçekleştirilecek.

24 Ağustos Pazar günü başlayacak etkinliklerde ilk olarak Yamaç Paraşütü İniş Alanında rock sanatçısı Nuri Savruk sahne alacak. 25 Ağustos Pazartesi günü ise son dönemde adı yurt çapında sıkça anılan Grup Şantiye’nin konseri var. Talas Belediyesi çalışanlarından oluşan grubun konseri Talas Millet Bahçesi’nde yine coşkuyla izlenecek.

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümüne denk gelen 26 Ağustos Salı günü ise ‘Malazgirt 1071’ isimli sinema filmi ekrana yansıtılacak. Talas Millet Bahçesi’ndeki etkinliği 27 Ağustos Çarşamba günü İhsan Menge ve ekibinin konseri takip edecek. Ali Dağı 360 Yeşil Alandaki konser, temiz hava ve serin ortamda müzik keyfi yaşatacak.

Suat Deringöl ve ekibinin 28 Ağustos Perşembe günü Mevlana Mahalle Meydanında sahne alacağı etkinlikler, 29 Ağustos Cuma günü Yamaç Paraşütü İniş Alanında gerçekleştirilecek “Zafer Yolu Türkülerle Milli Mücadele” konseri ile sona erecek.

TÜM PROGRAMLAR 20.30’DA BAŞLAYACAK

Talas’ın dört bir yanına hareket kazandıracak etkinliklerin başlama saati 20.30 olarak belirlendi.

Öte yandan her etkinlik öncesi çocuklar için oyun ve eğlence parkurları kurulacak. Meraklı çocuklar ve aileleri, saat 19.00’dan itibaren etkinliklere katılabilecek.