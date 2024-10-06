Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojik uyarılarda Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.