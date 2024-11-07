Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Kasım Perşembe gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması beklenirken rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.