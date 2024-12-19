Meteoroloji 19 Aralık Perşembe günü raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bugünkü raporda Doğu kesimler için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarıları yine var.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, uyarılar ise özellikle doğu kesimler için geldi.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Raporda ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.