Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye yükseltildi. Bir başka kararlai 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı maktu harç tutarları ise yeniden düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan iki Cumhurbaşkanı kararı, yurt dışına çıkış harcı ve maktu harç tutarlarında önemli değişiklikler getirdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 1000 TL OLDU

“Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10381)” ile 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun’un 1. maddesinde yer alan harç tutarı, 710 TL’den 1000 TL’ye yükseltildi.

Yürürlüğe giren kararla birlikte, yayımı takip eden 10'uncu günün sonunda yani 19 Eylül 2025 tarihinde yapılan yurt dışı çıkışlarda önceki tutar 710 TL üzerinden ödenmiş harçlar için fark talep edilmeyecek.

MAKTU HARÇ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Ayrıca “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10382)” ile 2 Temmuz 1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138. maddesi kapsamında maktu harç tutarları güncellenerek bugün itibariyle yürürlüğe girdi.