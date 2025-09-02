Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yerel sağanaklar beklenirken, diğer bölgelerde güneşli ve açık bir hava öngörülüyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 02 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.