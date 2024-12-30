Bayburt Yolaltı (Zakzık) Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan Kongresi Divan Seçimiyle başladı.Divana teşekkül ettikten sonra,Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla Kongre başladı.

Yolaltı Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Erdinç Demirer açılış konuşması yaptı.Demirer konuşmasında Dernekte yaptıkları çalışmaları anlattı .Birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Yapılan seçinde Mevcut Başkan Erdinç Demirer Yolaltı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğine yeniden Başkan seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Erdinç Demirer

Süleyman Demirer

Aydın İpek

Süleyman Yoldaş

Erdal Özdoğan

Hikmet İpek

Ali Yoldaş

Muhsin Tosun