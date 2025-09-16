Yıldırım Ticaret MTAL, Erasmus+ projeleriyle öğrencilerine uluslararası deneyimler kazandırmaya devam ediyor. Bu geleneğin son halkası olarak 3–11 Eylül 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Thionville kentinde gerçekleştirilen ‘Erase Hate, Embrace Humanity (EHEH)’ adlı gençlik değişimi projesi ile, Fransa, Portekiz, İspanya ve Türkiye’den toplam 35 genç bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Katılımcılar proje boyunca nefretin kökenlerini sorguladı, önyargılarla yüzleşti ve hoşgörüyü yaratıcı yöntemlerle ön plana çıkardı. Güven inşa etmek için buz kırıcı ve takım çalışması etkinlikleri ile başlayan program, beyin fırtınası ve grup tartışmalarıyla nefretin nedenlerini irdeledi. Gençler, sanatın gücünü kullanarak karikatürler çizdi, “nefret karşıtı” sloganlarla tişörtler tasarladı ve empatiyi pekiştiren yaratıcı atölyelere katıldı.

Projenin en dikkat çekici anlarından biri, şehrin meydanlarında düzenlenen flashmob oldu. Ayrıca gençler, yerel halkla röportajlar yaparak hoşgörü üzerine görüşleri topladı ve hazırladıkları vloglarla farkındalık oluşturdu. Siyasi söylemler ve medyanın etkisini tartıştıkları oturumlarda yanlış bilgilerin nefreti nasıl körükleyebileceğini analiz ettiler. Müzik ve yaratıcılığın öne çıktığı atölyelerde hoşgörüyü anlatan şarkılar yazıldı, kültür geceleriyle de Fransa, Türkiye ve Portekiz’in gelenekleri paylaşıldı.

Etkinliklerin yanı sıra öğrenciler proje boyunca farklı şehirleri de keşfetme şansı buldu. İngilizce öğretmeni ve Proje Koordinatörü Filiz Balçık Taç, “Proje sırasında Almanya’da Düsseldorf’u, Lüksemburg’u ve Metz’i de görme fırsatı bulan öğrenciler, sosyal, kültürel ve dilsel anlamda kendilerini geliştirme imkânı yakaladı. Bu tür uluslararası deneyimler gençlerimizin yalnızca akademik değil, kişisel gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor” dedi.

Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise projeye dair değerlendirmesinde, ‘Okulumuzda Erasmus+ çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu projeler sayesinde öğrencilerimiz hem farklı kültürleri tanıyor hem de sosyal, kültürel ve dilsel anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu deneyimler onların geleceğe çok daha donanımlı hazır olmalarını sağlıyor’ ifadelerini kullandı.