Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla “Tarım Akademisi Projesi”ni başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından İstihdam Akademileri çatısı altında yürütülen proje, genç çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunuyor.

AKADEMİNİN AMACI VE KAPSAMI

Tarım Akademisi, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı kursiyerlere ileri düzey eğitim vererek uzmanlık kazandırmayı hedefliyor. Eğitim programında “Aday Çiftçi Eğitimi”, “Arı Yetiştiriciliği”, “Mantar Yetiştiriciliği”, “Sebze Yetiştiriciliği” ve “Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği” gibi branşlar yer alıyor.

EĞİTİMLER TEORİK VE UYGULAMALI OLACAK

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde kurulan akademide eğitimler; seralar, bahçeler ve çiftlik alanlarında uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, gerçek üretim sahalarında deneyim kazanacak.

KİMLER KATILABİLECEK?

16–55 yaş arası bireyler aday çiftçi eğitimine başvurabiliyor. Diğer branşlar için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak yeterli. Başvurularistihdamakademileri.com üzerinden alınıyor; süreç sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruluyor.

YER VE ALT YAPI

Tarım Akademisi; Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde kuruldu. Fiziki altyapı ve uygulama alanları, tarımsal üretim yapılabilecek bahçe ve sera gibi tesislerle desteklenecek. Tarım Akademisi’nde genç çiftçilerin ve tarım öğrencilerinin uygulama deneyimi kazanabileceği imkânlar sunulacak.

FAYDALARI VE BEKLENEN ETKİLERİ

Proje; istihdamı artırmayı, gençleri tarıma yönlendirmeyi, sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmayı ve kadınların sektöre katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Mezunlar, devlet ve özel sektör destekleriyle kendi işletmelerini kurabilecek.

FİNANSMAN VE DESTEK AVANTAJLARI

Akademiden mezun olacak katılımcılar için devlet, belediyeler veya özel sektör finansman kaynakları ile destek projeleri (hibeler, teşvikler) kritik önem taşıyacak. Tarım Akademisi’nden eğitim alan katılımcılar birçok avantajdan faydalanarak kendi tarım işletmelerini kurabilecek.

TARIMDA İSTİHDAM ÜRETİMDE YENİ KAN

Tarım Akademisi, İstihdam Akademileri çatısı altında gençleri tarımda hem beceri hem de bilgi açısından donanımlı hale getirmek, tarımsal üretime sürdürülebilir katkı sağlamak ve istihdamı artırmak için önemli bir adım. Özellikle ülkenin tarım potansiyelini daha verimli kullanmak isteyen bölgeleri için hem ekonomik hem toplumsal açıdan fayda sağlayacak bu tür girişimlerin desteklenmesi büyük önem taşıyor.

TARIM AKADEMİSİ KOCAELİ TARIM FUARINDA TANITILDI

Tarım Akademisi, Kocaeli Tarım Fuarı’nda açtığı stantla büyük ilgi gördü. Eğitim içerikleri, başvuru süreçleri ve projeler hakkında bilgi verilen stantta, genç çiftçilere kayıt yönlendirmeleri yapıldı. Bu katılım sayesinde akademi hem sektörle bağ kurdu hem de tanınırlığını artırdı.