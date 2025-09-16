Ankara Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nde (Eski Çoban Mektebi) gerçekleştirilen etkinlik, gazilere duyulan minneti ve saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

PROTOKOL VE HALK YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Programa; Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, STK üyeleri, muhtarlar, gaziler ve aileleri katıldı.

“GAZİLERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, gaziliğin Türk milleti için en yüce mertebelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizim en kutsal görevimizdir” dedi.

“GAZİLERİMİZ, YARINLARIMIZIN TEMİNATIDIR”

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, gazilerin haklarının eksiksiz verilmesi gerektiğini belirterek, “Gazilerimizi yok sayarsak yarınlarımızı kaybederiz” ifadelerini kullandı.

“KEÇİÖREN, MİLLİ MÜCADELE’NİN MERKEZLERİNDEN BİRİDİR”

Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, ilçenin Kurtuluş Savaşı’ndaki rolüne dikkat çekerek, “Atatürk Anadolu Ajansı’nı burada kurdu. Bu topraklar gazilerimizin fedakârlıklarıyla vatan oldu” dedi.

“GAZİLERİMİZİN ONUR MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, gazilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, özlük haklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve gazilere yönelik sosyal desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik sonunda davetlilere yemek ikramı yapıldı. Gaziler ve aileleri, kendilerine gösterilen ilgi ve saygıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.