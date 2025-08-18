Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2025 Temmuz ayı hava yolu istatistiklerini açıkladı.Gürhan ADANA /BURSA (İGFA) - Buna göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 17 bin 959, dış hat yolcu trafiği 4 bin 166 oldu. Böylece temmuz ayında toplam 22 bin 125 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 799, dış hatlarda 37 olmak üzere toplamda 2 bin 836’ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 291 bin 103 ton oldu.

7 aylık (Ocak-temmuz) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 147 bin 740, uçak trafiği 13 bin 202, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 1 milyon 744 bin 845 ton olarak gerçekleşti.